Medici anziani e turnover limitato. Passi avanti invece sull’istruzione

La pubblica amministrazione sta lavorando per dare servizi migliori e in tempi più brevi ai cittadini, ma arranca ancora sulla sanità e sui trasporti mentre fa passi avanti, anche se non sufficienti per agganciare l’Ue, sull’istruzione: è quanto è emerso dalla Relazione sui servizi pubblici presentata al Cnel. Il rapporto segnala che nella sanità la spesa pubblica in Italia è al 75,6% e e con 122,1 miliardi, in aumento nominale ma in calo se si considera l’inflazione, è "ancora tra le più basse d’Europa". È sempre più complicato anche il rapporto con i medici di famiglia, ormai scesi sotto le 40mila unità. Quasi la metà di questi hanno oltre 1.500 assistiti, superando quindi il tetto massimo previsto dalla normativa. E la situazione rischia di peggiorare a breve dato che il 77% dei medici di medicina generale hanno compiuto i 54 anni. Dopo anni di blocco del turnover l’età media nelle pubbliche amministrazioni è aumentata ma con le assunzioni fatte l’anno scorso e quelle programmate per i prossimi due anni la tendenza si dovrebbe invertire. Tra il 2024 e il 2025 dovrebbero essere assunte, ha spiegato il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo (in foto), 350mila persone. E solo per i 288mila posti messi a bando nei primi 8 mesi dell’anno sono già arrivati 2,1 milioni di candidature. Il rapporto segnala le difficoltà del sistema di trasporto pubblico con una rete di metropolitana in tutto il Paese meno estesa di quella della sola Madrid.