Medici ambulatoriali, accordo sugli arretrati: quanto incasseranno e quando arriveranno i soldi

Roma, 8 febbraio 2024 – Medici ambulatoriali, c’è l’accordo sugli arretrati. Raggiunto l’intesa per la specialistica ambulatoriale per il triennio 2019-2021che riguarda 17.000 medici e professionisti sanitari e che porterà il riconoscimento di 11mila euro pro capite a titolo di spettanze arretrate per i medici.

La cifra dovrà essere corrisposta entro i 60 giorni dalla firma dell’accordo e il testo indica un incremento economico relativo al triennio pari al 3,78%.

Medici ambulatoriali: c'è l'accordo sugli arretrati: quando arriveranno i soldi

“Abbiamo ottenuto maggiori tutele per i periodi di malattia degli specialisti, così come siamo riusciti a consentire agli specialisti di cedere a titolo gratuito ore di permesso maturate ad altro specialista per permettere di assistere figli minori, che, per particolari condizioni di salute, necessitano di cure specifiche o di assistenza”, spiega il sindacato Smi in una nota. Nell’accordo sindacale, c’è anche “la possibilità di articolare l’orario delle attività delle specialiste al fine di favorire l’allattamento dei neonati fino al compimento del primo anno di vita”.

Si attende ora la bollinatura delle sezioni riunite della Corte dei Conti e successivi passaggi per rendere effettivo l’accordo.