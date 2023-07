Usa, Mastercard vieta l'uso delle carte di debito per comprare la marijuana

New York, 31 luglio 2023 – Per tutto il resto c’è Mastercard? Non proprio. La seconda emittente a livello globale ha chiesto alle banche statunitensi di non consentire più l’acquisto di marijuana con le sue carte di debito. Nonostante la cannabis sia legale in ormai quasi la metà degli Stati, il mercato federale rimane in una sorta di area grigia legale e finanziaria, per cui diverse grandi banche hanno deciso di limitarne l’acquisto, lasciando poche opzioni di pagamento ai consumatori e mettendo a rischio i venditori.

“Il governo federale considera illegale la vendita di cannabis, quindi questi acquisti non sono consentiti nel nostro circuito”, si legge in una nota di Mastercard diffusa giovedì scorso. Alcuni dei cosiddetti dispensari avevano trovato una scappatoia nel regolamento che consentiva le transazioni con PIN con carte di debito. “Abbiamo avviato un’indagine non appena siamo stati messi al corrente di questo problema”, ha affermato la società. "In conformità con la nostra policy, abbiamo chiesto agli istituti finanziari che offrono servizi di pagamento ai commercianti di cannabis e quindi li collegano a Mastercard di interrompere l'attività". La decisione, che segue quella del circuito competitore Visa del 2021, riduce ancora di più le opzioni di pagamento in un mercato basato prevalentemente sulle transazioni in contanti.

Trentotto Stati, due territori e il Distretto di Columbia consentono l’uso medico per certe patologie, mentre 23 Stati, due territori e il D.C. hanno legalizzato l’uso ricreativo. Josh Glasstetter, portavoce dell’US Cannabis Council citato dal Washington Post, ha affermato che le entrate dalla vendita di marijuana ammonteranno a circa 30 miliardi quest’anno, “in gran parte” generati da transazioni in contanti, che rendono vulnerabili i punti vendita alle rapine.

“Non ha assolutamente senso che le imprese che operano legalmente siano costrette ad accettare solo contanti. E’ molto pericolo per i cassieri, a volte persino fatale”, ha dichiarato la senatrice dem Patty Murray l’anno scorso, in seguito a un aumento delle rapine nei dispensari nello Stato di Washington.

La marijuana, tuttavia, non è l’unica cosa che non si può comprare con la carta negli Stati Uniti e nel mondo, anche se le limitazioni riguardano soprattutto le carte di credito. Ad esempio, in buona parte degli Stati federati è proibito l’acquisto di biglietti della lotteria o partecipare a giochi d’azzardo con la carta di credito. Questo tipo di pagamento spesso non viene accettato nemmeno quando si vuole comprare una macchina o pagare le tasse universitarie a causa delle commissioni che verrebbero piuttosto alte. Lo stesso vale per le ipoteche o gli investimenti in fondi comuni e in azioni, nonché molti negozi discount, tra cui Aldi, che accetta solo contanti o carte di debito, ma non le carte di credito.