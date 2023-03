M&M's ha annunciato il ritiro delle sue celebri mascotte dopo le critiche dei conservatori

Le mascotte della M&M's

Le mascotte della M&M’s, i colorati confetti antropomorfi che compaiono nelle pubblicità del celebre marchio, diventano ora un lontano ricordo: la storica azienda di proprietà della Mars, nata in New Jersey nel 1941, ha deciso, infatti, di mettere in pausa per un periodo indefinito i propri personaggi animati. La scelta è stata intrapresa dopo l’insorgere di critiche da parte di alcuni esponenti conservatori americani a seguito dei piccoli cambiamenti importati dal marchio ai propri personaggi per renderli il più inclusivi possibili. Tra chi ha espresso il proprio dissenso, il popolarissimo conduttore di Fox News, Tucker Carlson, che ha accusato l'azienda di aver reso i personaggi meno attraenti e invitanti.

Piccole modifiche nelle mascotte femminili di M&M’s

Mossa dal desiderio di rendere i propri personaggi animati, nonché i volti dell’azienda, il più neutrali possibili, M&M’s ha cambiato negli scorsi mesi alcuni loro piccoli tratti. I tacchi a spillo di Miss Brown, il confetto marrone con occhiali, sono stati sostituiti con tacchi più bassi e gli stivali alti di Green, la caramella verde, più vanitosa e fatale, sono diventati comode sneakers.

Il marchio ha lanciato, inoltre, lo scorso anno un nuovo personaggio, Miss Purple, il confetto viola. Scarpe? Un paio di scarponcini, modello militare, che arrivano sopra le caviglie. Tra tutti i personaggi, Purple è la più eccentrica e ha una spiccata consapevolezza di sé: incarna l’accettazione e l’autenticità. Quando è stato rivelato l'M&M’s viola, l'azienda ha dichiarato che il loro intento era quello di "celebrare tutte le donne del paese che stanno ribaltando lo status quo".

La reazione dell’azienda e del web

Tucker Carlson ha inoltre affermato nel suo show “l’M&M verde ora è lesbica, e ce n’è anche una obesa, Miss Purple". Ha aggiunto "L’azienda non sarà soddisfatta fino a quando ogni personaggio non sarà profondamente poco attraente e totalmente androgino, fino al momento in cui non vorresti più bere qualcosa con nessuno di loro. Questo è l'obiettivo”. Le critiche di Carlson hanno polarizzato il mondo del web, ed è iniziata immediatamente la bufera mediatica.

Il marchio ha risposto alle critiche ricevute, pubblicando un tweet sulla pagina ufficiale “Non eravamo certi che qualcuno avrebbe notato queste piccole modifiche- hanno scritto nel comunicato - e certamente non pensavamo che avrebbe fatto breccia nella rete. Ma ora abbiamo capito che anche le scarpe di un dolce possono essere polarizzanti, e questa è l'ultima cosa che M&M's avrebbe voluto, visto che il nostro intento è quello di unire le persone”. L’azienda ha quindi deciso di mettere in pausa le sue mascotte e di presentare il nuovo volto dell’azienda: l’attrice comica e doppiatrice Maya Rudolph, diventata famosa per le sue imitazioni di Beyoncé, Oprah Winfrey e Donatella Versace. "Siamo fiduciosi che la signora Rudolph difenderà il potere del divertimento per creare un mondo in cui tutti sentano di appartenere", ha affermato la società.