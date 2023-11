Mario Kart 8 deluxe, disponibile il nuovo Dlc e spunta la pista ‘Roma romantica'

Milano, 15 novembre 2023 – Il nuovo e ultimo Dlc di Mario Kart 8 regala agli appassionati videogiocatori una serie di nuovi percorsi su cui gareggiare. Tra questi spicca la pista "Roma romantica" che consentirà di sfrecciare per le strade e gli scorci della nostra capitale impersonando i personaggi più iconici di Nintendo. Un aggiornamento che rende il videogioco più venduto della storia di Nintendo Switch il capitolo della serie Mario Kart più grande di sempre.

Mario Kart 8

Mario Kart 8 Deluxe è nato per sorprendere gli appassionati del gioco di corse su due e quattro ruote targato Nintendo. Questa edizione presenta una ampia gamma di circuiti disponibili per memorabili corse folli e sfide all’insegna del divertimento, grazie anche alla possibilità di impersonare i personaggi iconici che hanno fatto la storia sia di Super Mario che di Nintendo. Inoltre, è possibile utilizzare il pass percorsi aggiuntivi per avere altri circuiti disponibili, tra cui alcuni già presenti nelle vecchie edizioni di Mario Kart, come la pista arcobaleno, il tracciato più celebre del gioco targato Nintendo, che torna su Nintendo Switch, pronto a mettere alla prova anche i giocatori più esperti e allenati. Come per le precedenti edizioni sarà indispensabile raccogliere gli iconici oggetti presenti lungo la pista per garantirsi la vittoria e mandare fuori pista di avversari. Mario Kart consente di giocare in locale fino a 8 giocatori e online fino a 12.

Il nuovo Dlc e la pista Roma romantica

Il sesto e ultimo pacchetto di aggiornamenti catapulta i giocatori su nuovi percorsi su cui gareggiare. Il contenuto scaricabile aggiunge il circuito "Roma romantica", dedicata alla capitale e che offre ai giocatori la possibilità di sfidarsi sfrecciando tra le strade della città eterna, rendendo Mario Kart 8 Deluxe il videogioco più completo della serie con 96 circuiti differenti. La gara romana, disponibile su Nintendo Switch, permette di correre per le vie della nostra capitale al chiaro di luna, affrontando curve impegnative tra i vicoli di Roma ed esplorando le piazze e le vie celebri per quello che Nintendo definisce "un tour notturno della città". Con la riproduzione di Roma i circuiti dedicati alle più importanti città del mondo si arricchisce ulteriormente, visto che si può contare su Parigi, Tokyo, New York, Londra, Sydney, Atene e Madrid, anch’essa inclusa nel sesto pacchetto appena rilasciato. Per celebrare l’arrivo della nuova pista romana, inoltre, i giocatori troveranno anche una versione Gladiatore del celebre Donkey Kong.