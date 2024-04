Draghi: “Proporrò un cambiamento radicale”. La ricetta dell’ex premier per l’Europa

La Hulpe (Belgio), 16 aprile 2024 – "Quello che proporrò nel mio report è un cambiamento radicale: abbiamo bisogno di un'Unione europea che sia adatta al mondo di oggi e di domani”. Esce dall’ombra Mario Draghi, intervenuto oggi a alla conferenza Ue sul Pilastro europeo dei diritti sociali a La Hulpe, in Belgio. E anticipa la sua ricetta per l’Europa, che sarà poi raccolta nel rapporto sulla competitività dell’Unione che gli ha commissionato Bruxelles. "Credo che la coesione politica della nostra Unione richieda che agiamo insieme, possibilmente sempre – ha detto l’ex premier che nei corridoi brussellesi, figura tra i papabili sia per la presidenza del Consiglio europeo sia per quella della Commissione – . Ripristinare la nostra competitività non è qualcosa che possiamo ottenere da soli o gareggiando a vicenda. Ci impone di agire come Unione europea in un modo che non abbiamo mai fatto prima".

"Ci serve un'Unione europea che sia all'altezza del mondo di oggi e di domani”

L’obiettivo è ‘svecchiare’ questa Europa: "La nostra organizzazione, il nostro processo decisionale e il finanziamento sono pensati per il mondo di ieri, pre-Covid, pre-Ucraina, pre-conflagrazione in Medio Oriente, pre-ritorno della rivalità tra grandi potenze – prosegue l’ex presidente della BCE –. Ci serve un'Unione europea che sia all'altezza del mondo di oggi e di domani”. Quindi “ciò che propongo nel rapporto che la presidente della Commissione mi ha chiesto di preparare è un cambiamento radicale. Che è ciò che è necessario".

Gli obiettivi

La trasformazione dell’economia europea deve passare per un “sistema energetico decarbonizzato affidabile, una difesa integrata europea, una produzione domestica nei settori più innovativi e una posizione leader nella produzione tecnologia".

"Abbiamo giustamente un'agenda climatica ambiziosa in Europa e target rigidi per i mezzi elettrici – ha spiegato Draghi – ma in un mondo dove i nostri rivali controllano molte delle risorse che ci servono, quest'agenda dev'essere combinata con un piano per garantire la nostra catena di approvvigionamento, dai minerali critici, alle batterie, alle infrastrutture di ricarica".

"Ok l’agenda climatica ma serve un piano per garantire la nostra catena di approvvigionamento”

La strategia industriale

All’Europa manca prima di tutto una strategia industriale. "Investiamo meno di Stati Uniti e Cina nel digitale e nelle tecnologie avanzate, compresa la difesa. Ci sono solo quattro top player europei tra i primi 50 aziende globali". Non c’è un’idea di come “proteggere le nostre industrie tradizionali da un competitività iniqua causa da asimetrie in regole, sussidi e politiche commerciali”. Un esempio: le aziende energivore. “In altre regioni queste industrie non solo affrontano prezzi dell'energia più bassi ma anche un meno peso normativo e in alcuni casi ricevono sussidi massicci che minacciano direttamente la capacità delle aziende europee di competere. Senza azioni politiche studiate e coordinate è logico che alcune nostre industrie spegneranno le loro capacità e delocalizzeranno fuori dall'Ue", ha evidenziato l'ex premier italiano.

Pubblico-privato

Il tempo stringe, avverte Draghi: “Non abbiamo il lusso di poter rinviare le decisioni, per assicurare coerenza tra i diversi strumenti per rilanciare la competitività della Ue occorre un nuovo strumento strategico per coordinare le politiche economiche e se troviamo che non sarà possibile dobbiamo considerare di procedere con un gruppo di paesi nel quadro della cooperazione rafforzata quale via per il completamento dell'unione del mercato dei capitali”.

"Buona parte del gap degli investimenti dev'essere coperto da investimenti privati”

Un passaggio del discorso di Draghi è stato dedicato al rapporto tra Stato e privati. "Il settore pubblico ha un importante ruolo e in passato ho parlato di come possiamo usare meglio la capacità di debito comune dell'Unione europea, specialmente per la difesa dove la frammentazione della spesa riduce la nostra efficacia totale. Ma buona parte del gap degli investimenti dev'essere coperto da investimenti privati". Nell’Unione “un tasso molto alto di risparmi privati sono per la maggior parte incanalati nei depositi bancari e non finanziano la crescita come dovrebbero in un mercato di capitali più grande. Questo è il motivo per cui avanzare nell'Unione dei mercati capitali e' una parte essenziale nella strategia complessiva della competitività.