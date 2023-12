Manovra 2024, dalle pensioni agli stipendi le novità principali

Roma, 14 dicembre 2023 – Arriva in Commissione al Senato il pacchetto degli emendamenti della manovra 2024 di Governo. Ecco tutte le novità principali suddivise per punti.

Proroga taglio del cuneo contributivo in busta paga.

Accorpamento delle prime due fasce.

Detassamento dei benefit dei lavoratori da 1.000 a 2.000 euro.

Confermata detassazione al 5% sul premio di produttività.

Da 2° a 4° casa cedolare secca dal 21 al 26% sugli affitti brevi.

Sale dal 5 al 10% l’Iva su pannolini e latte in polvere.

Cala da 90 a 70 euro l’anno, ma si paga in bolletta.

Per i mutui sulla prima casa, stanziamento di 380 milioni per gli under 36.

I lavoratori autonomi possono chiedere un’indennità all’Inps tra 250 e 800 euro/mese.

La carta Dedicata a te è stata confermata fino a 600 milioni di spesa.

Proroga del bonus elettrico per il I trimestre 2024.

Stanziate risorse iniziali per la realizzazione del Ponte sullo Stretto, in aumento nei prossimi anni.

Minimum tax al 15% per le multinazionali che fatturano più di 750 milioni.

Rinnovo contratti specie per sicurezza e sanità.

Stanziate risorse rivolte alle imprese al Sud del valore di 1.8 miliardi per comprare beni strumentali.

Se il secondo figlio nasce nel 2024, il bonus asilo nido sale a 2100 euro.

Nel 2024, per genitori con figli uder 6 il congedo parentale sarà di 2 mesi in più.

Decontribuzione con 2 figli uder 10 per lavoratrici (no colf).

La rivalutazione sulle pensioni scende al 37% oltre i 5200 euro/mese.

Resta “Quota 103” con penalizzazioni per l’anticipo sulle pensioni.

Confermata l’esclusione dal calcolo Isee per i titoli di Stato.

Fondo annuo da 50 milioni nel 2024-2033 per i Comuni in deficit.

La tassa di soggiorno aumentata a 2 euro a notte per il Giubileo 2025.