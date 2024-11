Germania, boom di assenze per malattia. “Dato più alto tra i Paesi avanzati”

Roma, 2 novembre 2024 – Uno studio su economia e lavoro pubblicato dal Financial Times ha rivelato un dato particolarmente curioso, proveniente dalla Germania.

L’economia tedesca, storicamente la più forte e stabile a livello europeo, è a forte rischio recessione a causa di una serie di motivi che ne hanno compromesso gli equilibri nell’ultimo anno, dalla crisi energetica fino ad arrivare al cambio al vertice dello stato. Nonostante una lieve ripresa nei mesi più recenti, tuttavia, il dato che più preoccupa è quello relativo alle assenze per malattia: in Germania, infatti, l’altissimo numero di giorni di malattia presi dai dipendenti ha provocato nel 2023 una decrescita del Pil nazionale. Si parla di 19,4 giorni in media persi dai lavoratori a causa di malattia nel corso dell’intero anno solare passato, che contribuiscono a rendere la Germania il paese con il più alto tasso di assenze tra quelli avanzati.

Lo studio del Financial Times

La questione relativa alle assenze da lavoro per malattia in Germania ha favorito un dibattito sul futuro economico del paese, già contrassegnato da problemi comuni quali il rialzo dei prezzi dell’energia, la carenza di manodopera e una burocrazia complessa. A rassicurare i cittadini tedeschi è Techniker Krankenkasse, il maggiore fornitore nazionale di assicurazioni sanitarie pubbliche, che ha sottolineato come la tendenza sia comunque sulla strada giusta per dare vita a una risalita. Secondo l’esperto di occupazione all’Ocse Cristopher Prinz, la Germania è “di sicuro tra i paesi peggiori per quanto riguarda le assenze per malattia”. Per contrastare il problema, nel mese di settembre i dirigenti tedeschi di Tesla hanno cercato di aumentare le visite a domicilio senza preavviso per monitorare i dipendenti di uno stabilimento vicino Berlino. Anche Ola Kallenius, amministratore delegato di Mercedes-Benz, ha sottolineato come in Germania le assenze per malattia siano state persino il doppio rispetto ad altri paesi, a parità di condizioni salariali.

La questione certificati di malattia

L’aumento progressivo negli ultimi anni di giorni di malattia dei dipendenti è stato in parte causato da una crescita dei casi legati alla salute mentale dall’inizio del millennio e da una grande quantità di malattie respiratorie post-Covid.

Proprio durante il periodo pandemico, in Germania, erano scoppiate polemiche riguardanti la possibilità di ricevere certificati di malattia senza un colloquio faccia a faccia tra medico e paziente. Il ministro dell’Economia Christian Lindner ha chiesto l’abolizione di questa norma, trovando suo malgrado in disaccordo l’intera associazione dei medici di base del Paese. Secondo essi, infatti, la misura in questione sarebbe stata adottata per ridurre la severa burocrazia presente nel settore della sanità.