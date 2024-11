Welcare diventa società benefit: "Sostenibilità in ogni aspetto"

FONDATO NEL 2001 a Orvieto da Fulvia Lazzarotto e Franco de Bernardini, il Gruppo Welcare è una realtà made in Italy leader nella produzione e distribuzione di dispositivi medici e soluzioni personalizzate per il paziente e per il caregiver. La missione dell’azienda è esemplificata nel suo pay-off ’Protecting people, caring for nature’, che riflette l’impegno di Welcare nello sviluppare soluzioni sicure, efficaci e innovative per la cura della pelle dei pazienti, e nel fornire strumenti pratici per i caregiver che li assistono, promuovendo al contempo un modello di produzione sostenibile. Nel 2021 il suo ingresso in Labomar Spa, azienda leader nel settore della nutraceutica, attiva a livello internazionale e specializzata nella ricerca, sviluppo e produzione conto terzi di integratori alimentari, dispositivi medici, alimenti a fini medici speciali e cosmetici. Nelle scorse settimane il Gruppo ha conseguito la qualifica di Società Benefit, scegliendo di integrare nel proprio oggetto sociale, oltre agli scopi di profitto, l’obiettivo di generare un impatto positivo sulla società e sull’ambiente. Ne abbiamo parlato con Fulvia Lazzarotto (nella foto in alto), ceo dell’azienda umbra.

Quali sono i valori e le motivazioni che hanno ispirato la nascita di Welcare, come si sono evoluti nel tempo e come continueranno a farlo?

"Siamo nati con l’obiettivo di fornire soluzioni innovative per la prevenzione delle infezioni e la cura delle patologie cutanee, rispondendo alle esigenze dei professionisti sanitari. Fin dai primi passi, abbiamo lavorato con una visione globale, consapevoli dell’importanza di creare un impatto positivo, non solo nel mercato italiano, ma anche su scala internazionale. Da allora la nostra crescita si è sempre basata su tre valori fondamentali, che sono la sostenibilità, l’integrità e l’inclusività. Valori importanti, che nel tempo si sono evoluti e consolidati, diventando la bussola capace di orientare ogni nostra nuova sfida".

Welcare è un’azienda con una forte presenza internazionale. Quali sono i principali segmenti di mercato su cui siete focalizzati?

"Da sempre abbiamo mirato ad essere presenti a livello internazionale, affermandoci dapprima in Europa e nei Paesi del Golfo e arrivando poi a raggiungere oltre 20 Paesi grazie a una solida rete di distribuzione. Il nostro percorso ci ha portati nel tempo a specializzarci in segmenti chiave come la cura delle ferite croniche e delle patologie cutanee, con un focus particolare sull’oncologia".

Cosa significa per Welcare aver ottenuto la qualifica di Società Benefit?

"È sicuramente un passo importante per la nostra strategia di crescita sostenibile. Non si tratta solo di un cambiamento formale, ma di un impegno concreto a generare valore per la società e l’ambiente. Oggi più che mai miriamo ad integrare la sostenibilità in ogni aspetto della nostra attività, dalla scelta dei materiali ai processi produttivi, fino alle iniziative sociali sul territorio. È un nuovo traguardo, che segue quello della certificazione B Corp™ ottenuta nel 2023 e che ci permette di rafforzare i valori del Gruppo".

Quali sono le principali attività che Welcare svolge sul territorio per contribuire allo sviluppo locale e sostenere la comunità?

"Credo fermamente che il compito di un’azienda non sia solo di operare in un territorio, ma anche restituirgli valore. Per questo siamo impegnati in numerose iniziative che contribuiscono al benessere e alla sicurezza della nostra comunità. Lo facciamo attraverso collaborazioni con enti come la Croce Rossa a cui, ad esempio, abbiamo recentemente donato un mezzo di primo soccorso. O supportando anche lo sport a vari livelli, riconoscendone il ruolo fondamentale di veicolo di inclusione e aggregazione".

Quali sinergie sono nate dall’ingresso nel gruppo Labomar e in che modo questa partnership favorirà lo sviluppo e la crescita della vostra azienda?

"Entrare nel gruppo Labomar ha dato vita a una collaborazione strategica, capace di valorizzare le rispettive competenze e ampliare le opportunità di crescita. Labomar porta in dote una forte capacità in ambito ricerca e sviluppo nel settore nutraceutico, mentre noi ci distinguiamo per l’expertise nei dispositivi medici per il trattamento delle patologie cutanee. Una complementarità vincente, che ha già prodotto risultati significativi. Una partnership che è anche opportunità per accelerare l’espansione geografica e l’innovazione tecnologica, consolidandoci nel mercato globale".

