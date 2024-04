Fondata nel 2004, l’azienda di Chiuduno, in provincia di Bergamo, è riuscita a passare – in meno di vent’anni – da un fatturato di 4 milioni agli oltre 65 milioni di euro del 2022. Il segreto del successo, secondo l’ad Angelo Gotti, è aver saputo conciliare "comfort, sicurezza e design" in un prodotto, rigorosamente ‘made in Italy’.