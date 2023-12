Un premio dedicato alla sostenibilità

Non soltanto esposizione di prodotti e occasione di business a Milano Home, ma anche aree speciali come Green Circle, progetto a cura dell’architetto bioclimatico Isabella Goldman con una selezione di prodotti coerenti con i dettami dell’economia circolare e Ki-Life Sustainable Award, il premio ideato e promosso da Kiki Lab riservato alle aziende italiane e internazionali per promuovere lo sviluppo sostenibile.