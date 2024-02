Eurofiniss ha sede a Casnate con Bernate, nel cuore del distretto serico comasco, riconosciuto dalla regione Lombardia, assieme al tessile lecchese, come uno dei poli manifatturieri cruciali per la tenuta dell’intero made in Italy. Nel Comasco, l’attività più rilevante è quella della tessitura di filati di seta, unitamente alla nobilitazione e alla confezione dei tessuti. Eurofiniss ha un’attività produttiva focalizzata sia sul settore dell’abbigliamento, sia su quello dell’interior design, con particolare attenzione al bagno e all’arredamento per la casa.