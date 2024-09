Antiba nasce nel 1987 come conceria specializzata nella produzione di pelli di capra. Negli anni, l’azienda ha internalizzato tutte le operazioni di produzione, con l’obiettivo di garantire un livello qualitativo elevato e una maggiore flessibilità nel proporre sia articoli classici che innovativi. Dopo essersi affermata come azienda specializzata nella produzione di articoli in capra, dal 1992 Antiba ha avviato anche la lavorazione delle pelli di vitello, provenienti da fonti di approvvigionamento accuratamente selezionate.