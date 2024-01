Fondata nel 1922 da Rachele Clerici e Alessandro Tessuto come azienda per il commercio di tessuti di seta, Clerici Tessuto è oggi un gruppo leader nel mercato tessile del lusso e partner globale di riferimento per i principali brand della moda. L’azienda con sede a Grandate, in provincia di Como, realizza tessuti per abbigliamento – sia maschile che femminile - arredamento e accessori. Ha chiuso il 2022 con un fatturato di oltre 61 milioni di euro (in crescita del 18% rispetto all’anno precedente), in cui l’export pesa per il 56%.