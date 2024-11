Telemarketing: stretta su quello selvaggio

Stretta al telemarketing selvaggio: arriva il "Codice di condotta per le attività di telemarketing e teleselling" con cui il Garante della privacy punta a mettere un argine alle telefonate indiscriminate dopo l’ondata di reclami e lamentele delle famiglie. L’Autorità ha emanato un Codice di condotta commerciale che stabilisce le regole di correttezza e trasparenza che le imprese di vendita, e i loro operatori commerciali, devono rispettare quando promuovono le loro offerte di mercato libero, stipulano un nuovo contratto o propongono modifiche di un contratto esistente, in modo da garantire ai clienti sia le informazioni necessarie su tutti gli aspetti del contratto che viene loro proposto, sia la possibilità di confrontare prezzi e caratteristiche delle diverse offerte. Oltre a regole generali di comportamento e di riconoscibilità del personale commerciale, il codice stabilisce, ad esempio, le informazioni che devono essere fornite al cliente in fase di promozione delle offerte; i documenti e le informazioni che devono essere forniti al cliente in occasione della conclusione del contratto, tenendo conto anche delle regole previste dal Codice del consumo; le caratteristiche e le clausole principali del contratto; i criteri per l’indicazione dei prezzi; il diritto di ripensamento in caso di vendita a distanza o in luoghi diversi dagli sportelli del venditore. Vanno indicate chiaramente le modalità da seguire per proporre al cliente eventuali variazioni delle condizioni contrattuali. Attraverso il Portale Offerte (www.ilportaleofferte.it/portaleOfferte/), sito istituzionale realizzato in base alle disposizioni di Arera, è possibile confrontare in modo semplice e affidabile le offerte per la fornitura di energia elettrica e gas naturale disponibili nella località in cui si trova l’utenza. Per ognuna delle offerte il portale calcola una stima della spesa annua in base ai consumi indicati dall’utente o stimati dal sistema, e indica le principali caratteristiche dell’offerta.

Le offerte presenti sul mercato esistono a prezzo variabile e fisso. Le offerte a prezzo variabile sono contratti in cui il prezzo della componente gas naturale varia automaticamente, a scadenze prefissate, in base solitamente alle variazioni di prezzo nei mercati all’ingrosso. Nei contratti a prezzo fisso, il prezzo della componente energia o gas naturale viene mantenuto fisso per un certo periodo di tempo, e comunque non inferiore a 12 mesi.

S. B.