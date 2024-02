Sostenibilità

Cap tratta ogni anno 350 milioni di metri cubi di acque reflue, riutilizzandone più di un terzo (34%), e 80mila tonnellate di fanghi da depurazione, due terzi dei quali sono impiegati in agricoltura, mentre con il resto si produce energia senza mandare nulla in discarica, in un percorso virtuoso di economia circolare. La green utility è per la sesta volta tra le 2.300 realtà mondiali (147 in Italia) in cui si lavora meglio secondo Top Employers Institute, l’ente indipendente che certifica a livello globale le imprese eccellenti per le risorse umane.