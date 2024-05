Sostenibilità

L’Osservatorio “Relazioni Italia-Francia – Sviluppo della cooperazione per generare valore” realizzato dalla Ccci France Italie - Camera di Commercio con Ipsos, è un sondaggio che ha riguardato C-Level e figure dirigenziali di aziende italiane e francesi con sede operativa in Italia o in Francia e attive nei settori dei servizi, dell’industria, delle costruzioni e del commercio. La pubblicazione dei risultati anticipa l’edizione 2024 del “Farnese d’Or”, l’evento che si terrà a Roma, a Palazzo Farnese, il 20 giugno. Ne pubblichiamo una sintesi.