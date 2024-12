Polo Informatico:: "Il partner ideale" delle Pmi compie 25 anni

UNA STORIA LUNGA 25 anni, iniziata il 10 novembre del 1999 e giunta fino ad oggi. Il Polo Informatico, Top Partner Certificato Zucchetti, è un consulente strategico di soluzioni informatiche al servizio della gestione d’azienda, che opera su tutto il territorio nazionale. Nato dalla convergenza di realtà con significative competenze nel settore dell’Information Technologies, il Polo informatico si è notevolmente sviluppato proprio negli anni più difficili per il settore informatico e oggi conta un team qualificato di più di 40 persone nelle sedi di Perugia, Terni e Roma, con oltre 600 clienti attivi e un fatturato che supera i tre milioni di euro. "Il valore aggiunto - fa sapere l’ azienda – è l’attenzione nel servizio e nell’assistenza tecnica, l’accuratezza di un supporto che non lascia mai solo il cliente e che garantisce affidabilità, sviluppo continuo del know-how, professionalità, capacità di trasformare problemi in soluzioni, con rapidità esecutiva e riduzione del rischio. La nostra ambizione: essere il partner tecnologico di riferimento pronto a supportare i clienti nello sviluppo strategico del business".

L’azienda umbra ha raggiunto il quarto di secolo e per celebrare il traguardo ha organizzato una festa (nella foto in alto, il team in occasione dell’evento) a Deruta, alla quale hanno partecipato i dipendenti con le famiglie, fornitori, clienti e partner dell’azienda. Durante l’evento, spazio anche alla solidarietà con la consegna di un cadeau a tutti i partecipanti a sostegno di Save the children, oltre a un riconoscimento speciale per i 25 anni di carriera a Vilma Scassini, della divisione Amministrativa, e Roberto Celi, programmatore e consulente. Accanto ai soci Paolo Rastelli e Gastone Bizzarri (nella foto in basso), rispettivamente direttore finanziario e amministratore unico del Polo informatico, hanno preso parte alla serata alcuni rappresentanti della Zucchetti spa, tra cui il dottor Paolo Susani, direttore commerciale, il dottor Mario Pedrazzini, direttore business unit Commercialisti, Andrea Trentin, Area manager e Mario Gambazza, responsabile commerciale Area Commercialisti. Dal palco, Rastelli e Bizzarri hanno ricordato i momenti salienti della storia del Polo informatico, top partner certificato Enterprise Resource Planning (Erp) Zucchetti, che si occupa di offrire consulenza e soluzioni in ambito organizzativo, gestionale e tecnologico per aziende e professionisti.

Tutto parte, dunque, nel 1999, quando Gastone Bizzarri e Adriano Garofoli, proprietario della Prassi Umbria, insieme alla Zucchetti spa costituiscono l’azienda Link2000, di cui Bizzarri diventa amministratore delegato. Nel 2002 la Link2000 cambia nome in Polo informatico ed esce dalla compagine societaria la Zucchetti. Nel 2005 il Polo Informatico diventa di proprietà di un concessionario Zucchetti di Perugia, i cui titolari sono Augusto Bianchi e Paolo Rastelli. Nel 2008 le quote del Polo Informatico passano definitivamente nelle mani di Paolo Rastelli e Gastone Bizzarri, un perugino e un ternano. Nel 2010 vengono inaugurati i nuovi uffici a Ponte San Giovanni e nel 2013 il Polo informatico lascia la sede di Narni Scalo, per trasferirsi a Terni, in via Curio Fornaci, oltre ad acquistare anche una nuova sede a Perugia, l’attuale in via Adalberto Migliorati 4, a Sant’Andrea delle Fratte.

"Credo che la ragione del nostro successo – ha dichiarato Bizzarri – vada ricercata nel fatto che non ci siamo mai riconosciuti nel ruolo di semplici rivenditori di prodotti informatici. La nostra è stata una scelta dettata dalla convinzione che le piccole e medie aziende abbiano esigenze e obiettivi assimilabili a quelli delle grandi aziende, pur avendo a disposizione risorse economiche ed umane molto più limitate da poter dedicare alla soddisfazione delle stesse. Già lavoriamo in Umbria e nell’Alto Lazio, ma vogliamo continuare a espanderci nelle regioni vicine, Toscana e Marche, e sviluppare software di proprietà".

"Investiamo costantemente – ha aggiunto Rastelli – per accrescere le nostre competenze in termini non solo di cultura informatica, ma soprattutto in consulenza e soluzioni di cultura organizzative, gestionali e d’azienda, per poterci proporre come il partner ideale per le Pmi nella progettazione e nello sviluppo di modelli organizzativi e sistemi informativi finalizzati ad ottimizzare la gestione dei processi e a migliorare la produttività aziendale. Adesso ci troviamo difronte ad un cambio epocale, l’intelligenza artificiale sta entrando velocemente e con una forza dirompente in tutti i processi aziendali e da professionisti dobbiamo cavalcare questa innovazione e cercare di metterla a terra nel migliore dei modi. Sarà una bella sfida, ma siamo pronti ad affrontarla".

"Siamo orgogliosi di avere un top partner come il Polo informatico – ha commentato Susani –. Essere top partner vuol dire essere un’eccellenza non solo per la Zucchetti ma per il mercato di riferimento. Non è tanto nel titolo quanto nella capacità, nella competenza e in come Paolo e Gastone sanno essere belle persone e le belle persone fanno sempre la differenza". "Paolo e Gastone hanno avuto la capacità di intuire la forza di un’alleanza con Zucchetti per la regione Umbria – ha affermato Pedrazzini –, hanno costituto il Polo, un centro gravitazionale che attrae talenti, risorse umane, professionalità del territorio. Un percorso che continua e che si proietta nel futuro in una nuova dimensione di rinnovamento e di innovazione per le nuove generazioni che continueranno a proseguire nel solco che è stato tracciato".