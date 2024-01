Next Generation

La Dante Medical Solutions oggi è un’azienda valutata più di 17 milioni di euro, con oltre 6 milioni di Mind The Gum vendute. Ma l’innovazione non si ferma mai e recentemente sono stati formulati nuovi integratori in polvere. Attualmente, tra i soci, figurano Zlatan Ibrahimovic, che è diventato anche testimonial del brand, e altri otto calciatori, quali Leonardo Bonucci, Marco Verratti, Alessio Romagnoli, Mattia Perin, Ignazio Abate, Massimo Ambrosini, Andrea Bertolacci, Salvatore Sirigu. Tra gli investitori anche Michele Grazioli, ceo di Vedrai.