Next Generation

No Code Solutions ha sviluppato un sofisticato motore di workflow, ovvero di flusso di lavoro, cioè il modello digitale di un processo con l’obiettivo di ottimizzare le performance ed efficientare l’uso di risorse. Le soluzioni che propone la startup si basano su un modello di gestione digitale e versatile. Il tutto per rendere più fluido il lavoro. Dal marketing alla pianificazione strategica, dalle relazioni con i clienti allo sviluppo di nuovi mercati, la startup propone risposte immediate e personalizzate alle esigenze delle piccole e medie imprese.