Next Generation

Il carrubo è parzialmente usato dall’industria farmaceutica, cosmetica e alimentare per le proprietà addensanti dei semi. Il 70% della produzione nazionale proviene dal Ragusano e l’Italia è il secondo produttore europeo dopo la Spagna. Il carrubo si accontenta di terreni poveri e non teme i climi caldi e particolarmente aridi: Freecao riduce le emissioni carboniche fino all’80% e il consumo d’acqua fino al 90% rispetto al cioccolato a base di cacao. La materia prima arriva dalla Sicilia, ma presto ci sarà una mini-filiera anche in Puglia.