Made in Umbria

L’attività inizia con un Fiat 501 trasformato in autocarro. L’idea è di Ermanno. Nel 1961, ora alla guida c’è anche il fratello Enzo, primo viaggio all’estero: iscrizione all’IRU per viaggiare in regime Tir e trasportare apparecchiature tecnologiche a Parigi. Oggi: si consolidano le linee dirette da Perugia al resto d’Europa per i servizi camion con partenze giornaliere, rete di agenti in Europa e nel resto dei Paesi (11 uffici in Cina, 13 in India, Indonesia, Vietnam, Giappone, Stati Uniti, Sud America), si sviluppa il settore marittimo. I magazzini raggiungono 28.000 mq.