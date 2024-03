Made in Umbria

Snik è nata nel 1959 ed è un’azienda produttrice di creme solari per il mare e la montagna. I suoi prodotti sono venduti in Italia, Austria, Germania, Svizzera, Canada ed Inghilterra. Il marchio Snik (qui sotto un evento promozionale) è registrato tramite brevetto internazionale in tutti i Paesi del mondo. Nella gamma dei prodotti creme specifiche per la montagna e altre con funzione protettiva, emolliente, doposole. Nella gamma spiccano le creme specifiche per lo sport estremo per proteggere la cute anche in condizioni molto difficili.