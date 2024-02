Made in Umbria

Cmc Packaging Automation è un’azienda specializzata in soluzioni di imballaggio e spedizione, leader nella tecnologia di packaging. Progetta e sviluppa macchine e sistemi automatizzati per aziende di e-commerce, retail e logistica. Azienda fondata da Giuseppe Ponti nel 1980, a Città di Castello (Perugia), dal 2020 fa parte del KKR Global Impact Fund e dal 2021 è sostenuta dal Climate Pledge Fund di Amazon. Attiva in 30 Paesi. Ha 320 dipendenti in Umbria, altri all’estero. Produce 100 macchine l’anno, fatturato di 150 milioni di euro.