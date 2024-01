Made in Toscana

L’azienda aretina fa parte del progetto “Toscana Tech on the road” ed è stata selezionata per partecipare alla trasferta di cinque giorni a San Francisco, in California, organizzata all’inizio del dicembre scorso. L’occasione per mettere a confronto startup e piccole imprese che sono riuscite a sviluppare un prodotto o un servizio con contenuto tecnologico ad alta intensità di ricerca e innovazione. Hanno fatto parte della missione finanziata da Regione Toscana venti aziende che operano nei settori biomedicale, agritech, aerospazio, IA e cybersecurity.