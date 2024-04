Made in Toscana

I sistemi e apparati Aep sono utilizzati in Italia da Arriva, Atm Milano, Gtt Torino, Tper–Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna e Trenord, ma anche Ferrovie egiziane (Egyptian Railwais), le ferrovie algerine e i sistemi di trasporto di diverse città e regioni europee. L’azienda ha fornito il sistema di bigliettazione anche alla rete di autobus che servono Astana, in Kazakistan. A guidare l’azienda è Alessandro Sansone, il nuovo ad può contare su un’esperienza di management in diversi settori industriali, sia in Italia che all’estero.