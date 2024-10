Made in Toscana

DAL 2015 la digital agency Lotrèk, con sede a Pistoia in via Galvani 15 nella zona industriale di Sant’Agostino e a Milano in piazzale di Porta Lodovica 6, ha costruito basi solide per la propria realtà e adesso è in continua espansione. Un mercato, quello del supporto alle aziende nell’ambito della trasformazione e accelerazione digitale, che è in continua espansione e ha subito una decisa e ulteriore accelerazione anche dopo gli anni più difficili del Covid: ne è dimostrazione l’aver chiuso il 2023 con un fatturato aumentato del 30% rispetto alla fine del 2022 attestandosi a quasi 4 milioni di euro. Negli ultimi sei anni Lotrèk ha registrato una crescita esponenziale: dai 7 soci fondatori originari, ora la digital agency può contare su un team di oltre 80 persone (chiamate ’humans’ dall’azienda), di cui 53 soci (agency partner).

Adesso, però, l’azienda si è data nuovi importanti obiettivi che dovrebbero trasformarsi in realtà nel 2025 e in gran parte orientati all’internazionalità, all’innovazione e alla crescita, oltre che consolidare ulteriormente il posizionamento nella sfera consulenziale. È per questi motivi che, proprio in queste settimane, Lotrèk ha deciso di ampliare il proprio organico andando alla ricerca di tre nuove figure strategiche: un business intelligence analyst, un business data analyst-Crm ed un business innovation consultant che dovranno incrementare il team multidisciplinare che è già ampiamente operativo nelle due sedi. "I professionisti che ricerchiamo entreranno a far parte di un team consolidato e sinergico, dove le competenze tecniche si aggiungono ad attitudini e valori per noi imprescindibili poiché contribuiscono a creare un ambiente di lavoro sano e professionale, ma anche una community basata su libertà, lealtà e fiducia – commenta Filippo Gruni (nella foto), co-founder e ceo di Lotrèk –. Con l’inserimento di queste tre nuove figure, puntiamo a rafforzare ulteriormente il team e a consolidare la posizione dell’agenzia come partner strategico e innovativo per i clienti".

Uno dei grandi punti di forza dell’agenzia negli ultimi mesi è quello di aver acquisito player internazionali di spessore come, per esempio, Chiesi Farmaceutici, Sella Personal Credit e Alfaparf andando, pertanto, a rafforzare la competenza nei servizi di comunicazione, service design e data intelligence. Inoltre c’è anche una forte integrazione tra dati, tecnologia e creatività per generare un impatto diretto sul conto economico dei partner e la mutualità tanto che nel corso del 2023 c’è stato un turnover inferiore al 2%, indice di benessere e qualità nei rapporti con i clienti. Guardando avanti, infine, l’obiettivo futuro è quello di diventare una company nell’arco dei prossimi cinque anni, continuando a investire in ricerca, talento e innovazione.