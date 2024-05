Made in Marche

Il 26 maggio 1969 nasce Box Marche su iniziativa di un gruppo di Soci (Sesto Pierfederici e le famiglie Baldassarri) impegnati in diversi settori (agricoltura, commercio, industria) come azienda di supporto al settore calzaturiero, allora fiorente nella zona. Nei primi anni infatti l’azienda si è concentrata nella produzione di scatole per calzature. Lo sviluppo di Box Marche si è successivamente caratterizzato in una costante evoluzione nella produzione, differenziando le tipologie di packaging per numerose categorie mercelogiche.