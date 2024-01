Made in Marche

LUYT-Light Up Your Time, è un brand di luxury skincare 100% Made in Italy nato a dicembre dall’idea dei co-founders Alessio Lossano, Emanuela Barone e Andrea Berardinelli e lanciato sul mercato con cinque referenze complementari. Nasce dalla visione di Dermoproject, startup con sede a Senigallia fondata nel 2022, che sviluppa e realizza progetti di giovani talenti destinati ad esaudire le nuove sensibilità di consumo globali nel settore bellezza e benessere. I prodotti sono disponibili per l’acquisto online.