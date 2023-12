Made in Lombardia

Il 23 luglio 1913, Luigi Zaini inaugura l’omonima

“Fabbrica di Cioccolato, Cacao, Caramelle, Confetture e Affini” a Milano, in via de Cristoforis. Alla produzione affianca l’importazione di prodotti dolciari inglesi, mostrando il suo spirito aperto e visionario. In seguito alla sua prematura scomparsa il timone dell’azienda passa alla moglie Olga, altrettanto visionaria e capace. Sarà una delle pochissime donne industriali dell’epoca, si circonderà di uno staff al femminile imprimendo da tra i valori aziendali, quello delle pari opportunità.