Landoil inaugura il nuovo polo da 10 milioni nel Bolognese

Landoil Technology, azienda del Gruppo A+B Industrial Tools Company, specializzata nella produzione e distribuzione di oli lubrorefrigeranti e lubrificanti per macchine industriali, apre le porte del nuovo stabilimento e centro di ricerca a Castel Maggiore, Bologna. Con un investimento pari a 10 milioni di euro, l’impianto di ultima generazione è stato realizzato con l’obiettivo non solo di incrementare la capacità produttiva dell’azienda, ma soprattutto di creare un sito all’avanguardia e innovativo in cui sicurezza degli operatori e sostenibilità ambientale sono al centro di tutta l’attività.

Il Gruppo A+B Industrial Tools è una realtà industriale che conta 14 aziende di produzione e distribuzione di prodotti attorno i 3 metri dalla macchina utensile. L’obiettivo è quello di trasferire tecnologia, innovazione e produttività ai clienti. I prodotti commercializzati dal Gruppo sono infatti pensati e progettati per ridurre i tempi di lavorazione, aumentare il livello di efficienza e produttività delle lavorazioni meccaniche e dei processi all’interno dei reparti di produzione.

Il connubio fra aziende di produzione e distribuzione consente di avere il completo controllo su tutta la filiera e la catena del valore. "Il Gruppo– anticipa il presidente e Ceo Riccardo Bailo (nella foto in alto) - con oltre 450 dipendenti e 20.000 clienti attivi, è in crescita del 30% sull’anno precedente e con l’obiettivo di raddoppiare i propri volumi entro 5 anni sfruttando anche il volano di alcune importanti acquisizioni". I settori di interesse sono molteplici e vanno dal food all’automotive, dalla moda al packaging. "I nostri clienti rappresentano in toto il tessuto produttivo italiano, dall’officina meccanica che lavora un particolare di un pezzo finito fino ad arrivare a realtà di spicco nei settori dell’occhialeria o dell’automotive per l’appunto".

Tornando a Landoil, l’azienda produce lubrorefrigeranti di innovativa e moderna concezione, adottando scelte strategiche volte a ad eliminare l’utilizzo di materie prime inquinanti o pericolose. Landoil offre un portafoglio di oltre 70 linee di prodotto, tra cui lubrorefrigeranti, oli interi da taglio, oli per la lubrificazione delle macchine, grassi e protettivi. Il fatturato del 2024 si attesterà intorno ai 15 milioni, con una crescita percentuale superiore a due zeri rispetto a cinque anni fa. "Sicurezza, ambiente e innovazione sono i criteri ai quali ci ispiriamo per realizzare i nostri prodotti", spiega Riccardo Bailo. "Ogni prodotto realizzato è il connubio perfetto tra innovazione e ricerca fatta in laboratorio ed elevato profilo di sicurezza". E per continuare a innovare ed eccellere Landoil, oltre 2mila clienti attivi, ha realizzato un nuovo stabilimento a Castel Maggiore, nel bolognese, progettato secondo i principi dell’Industria 4.0, con un’automazione che copre il 60-70% della movimentazione dei materiali nei comparti di produzione e logistica. Questa innovazione riduce la necessità di movimentazione manuale e minimizza i rischi per i lavoratori, creando un ambiente di lavoro sicuro ed efficiente.

La capacità produttiva dello stabilimento è impressionante: con una produzione giornaliera di 75.000 litri e una gestione di 1,5 milioni di litri di stoccaggio, l’impianto si colloca tra le strutture più moderne e performanti del settore a livello europeo. Nel rispetto delle normative ambientali, il nuovo impianto prevede sistemi avanzati di contenimento per le sostanze pericolose e uno speciale sistema di raccolta in caso di fuoriuscite accidentali. La struttura è inoltre dotata di un sistema antincendio all’avanguardia, con serbatoi di riserva da 20.000 litri di sapone e 180.000 litri d’acqua, che vengono testati giornalmente per garantire la massima sicurezza. Anche la sostenibilità è una priorità per Landoil: tutto lo stabilimento è costruito in classe A in modo da generare il minor impatto possibile sull’ambiente.

Fiore all’occhiello per Landoil è il dipartimento di Ricerca e Sviluppo – Futura Lab - in cui un team di esperti studia nuovi formulati e cerca alternative a materie prime tradizionali. Il laboratorio R&D non solo sviluppa prodotti sempre più performanti, ma si impegna a ridurre i rischi per la salute e l’impatto ambientale delle proprie formulazioni, rispondendo alle esigenze di un mercato in continua evoluzione e sempre più attento. Questo dipartimento collabora strettamente con il reparto di Controllo Qualità per garantire che ogni prodotto risponda agli elevati standard di performance, sicurezza e sostenibilità promossi da Landoil. All’interno del laboratorio, l’attenzione ai parametri di qualità è rigorosa: ogni lotto viene testato per assicurare che sia conforme alle specifiche richieste dai clienti e agli standard di sicurezza internazionali.

"L’inaugurazione del nuovo stabilimento di Landoil rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di crescita dell’azienda, che mira a diventare un punto di riferimento in Italia e in Europa nel settore dei lubrorefrigeranti e lubrificanti industriali. Landoil in questo settore pone una forte enfasi sulla sicurezza degli operatori e sull’innovazione responsabile", ha dichiarato Riccardo Bailo, Presidente e CEO di A+B Industrial Tools Company. "Innovazione, ricerca e avanguardia sono le variabili che usiamo per studiare e realizzare i nostri lubrorefrigeranti e lubrificanti per macchine utensili dal basso profilo di rischio. Il tutto con un unico grande obiettivo: garantire ai lavoratori le migliori condizioni di sicurezza possibili. Il nuovo stabilimento è frutto del nostro costante impegno per garantire ai nostri clienti prodotti sicuri ed efficienti, contribuendo al tempo stesso alla sostenibilità del settore".