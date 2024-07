La mission: arredi iconici e senza tempo frutto del genio dei creativi del design

B&B ITALIA nasce originariamente nel 1966 come C&B dalla sinergia creativa e imprenditoriale di Piero Ambrogio Busnelli e Cesare Cassina. I due imprenditori rendono l’azienda una delle più innovative, rivoluzionarie e tecnologicamente avanzate nel panorama dell’arredamento contemporaneo, grazie alle prime collaborazioni con Gaetano Pesce, che disegna l’inconfondibile silhouette della poltrona Serie Up, Afra e Tobia Scarpa, che progettano il divano Coronado, capostipite della produzione industriale, e Mario Bellini che firma la collezione Le Bambole.

L’azienda diventa B&B Italia nel 1973, con la rilevazione dell’intera azienda da parte di Piero Ambrogio Busnelli. La sede di Novedrate viene riprogettata da un duo di giovani architetti, Renzo Piano e Richard Rogers, che sviluppano un headquarter visionario, oggi un’icona architetturale, che è stata anche ispirazione per Renzo Piano per la successiva realizzazione del Centre Pompidou a Parigi. B&B Italia è oggi un gruppo italiano leader nel settore dell’arredamento contemporaneo di alta gamma a livello internazionale, che opera sia nel settore domestico che contract (hospitality, retail, ufficio e nautica) attraverso tre marchi, B&B Italia, Maxalto e Azucena. L’identità distintiva di ogni brand promuove lo sviluppo congiunto di design, ricerca, creatività e tecnologia, quale interpretazione del lifestyle e dei trend contemporanei. Il gruppo è presente in oltre 80 paesi attraverso 10 flagship store a Londra, Parigi, Monaco, Milano, New York, Washington D.C., Dallas, Miami e Boston, 60 monomarca e 700 punti vendita specializzati, con una quota export pari all’80% dei ricavi. Ricavi che nel 2023 hanno superato i 267 milioni di euro.

La missione del Gruppo B&B Italia consiste nel creare arredi di design innovativi, iconici e senza tempo, in grado di ispirare le persone di tutto il mondo attraverso progetti che nascono dal genio creativo dei più illustri protagonisti del design. L’azienda investe in una costante attività di Ricerca & Sviluppo, che unita al know-how industriale e all’autentica qualità made in Italy, rende il gruppo una delle aziende di design più importanti al mondo. Numerosi i primati e i riconoscimenti che hanno segnato la storia di B&B Italia. Tra i più significativi 5 ’Compasso d’Oro’, il premio più ambito nell’ambito del disegno industriale italiano. B&B Italia fa parte di Flos B&B Italia Group, leader globale nel design di alta gamma controllato pariteticamente da Investindustrial e Carlyle, con un patrimonio culturale di origine europea, caratterizzato da una distribuzione multicanale e da categorie di prodotti diversificate. Guidato dal purpose "We design for a beautiful life", il gruppo comprende Flos, B&B Italia, Louis Poulsen, Maxalto, Arclinea, Azucena, Fendi Casa, Audo Copenhagen e YDesign Group. Nato nel 2018 come Design Holding, nel maggio 2024 il gruppo che fa capo a Investindustrial e Carlyle ha annunciato il renaming, una scelta dettata dal desiderio di definire al meglio la propria identità di leader di mercato dell’high-end design, legando nome e dimensione di gruppo ai suoi brand fondativi e internazionalmente più riconosciuti, Flos per l’illuminazione e B&B Italia per l’arredamento e gli accessori.

A. Pe.