La sfida di Resilco. I rifiuti industriali diventano materia prima

PRENDERE i rifiuti di acciaierie e termovalorizzatori, trattarli, fissare la CO2 e trasformarli in componenti per edilizia e costruzioni. Resilco Srl - Società Benefit, startup innovativa con sede a Bergamo, ha sviluppato una tecnologia innovativa per il trattamento di alcune tipologie di rifiuti industriali trasformandole in materie prime secondarie utilizzabili nel settore delle costruzioni, con annesso stoccaggio di CO2. E annuncia la chiusura di un round Serie A da 5 milioni di euro. Il round è stato guidato da 360 Capital, società europea di venture capital, attraverso il proprio fondo climate tech 360 LIFE II - sostenuto anche da CDP Venture Capital, attraverso il Green Transition Fund – che utilizza risorse Pnrr - e con il coinvolgimento del Fondo Parallelo LV 360, partecipato da Lombardia Venture, che sostiene la crescita e lo sviluppo delle startup lombarde con forte potenziale di innovazione tecnologica. Il round ha visto anche la partecipazione di Tech4Planet, Polo Nazionale di Trasferimento Tecnologico promosso da CDP Venture Capital SGR per la sostenibilità ambientale. Questo round segue quello da 1,2 milioni di euro del 2023, che era stato guidato da Tech4Planet con la partecipazione del socio FECS Technology Srl. Resilco utilizzerà i capitali raccolti per sostenere la propria crescita sul mercato, costruire il primo impianto mobile nel 2026 e, nel 2027, il primo impianto industriale in Italia per il recupero e la trasformazione di alcune tipologie di rifiuti industriali in materie prime secondarie utilizzabili in settori come quello delle costruzioni, con annesso stoccaggio di CO2.

Resilco è stata fondata nel 2019 a Bergamo da David Callejo Munoz (primo a sinistra nella foto); nel 2023 si sono aggiunti Alessandro Panza (Head of Engineering), Paolo Brazzo (Head of R&D)e Marta Cecilia Pigazzini, Head of Business Development (insieme nella foto ), con l’obiettivo di minimizzare lo smaltimento dei rifiuti, ridurre le emissioni di CO2 e preservare le risorse naturali, generando valore economico. "L’obiettivo – spiega il ceo David Callejo Munoz – è quello di raggiungere i 50 milioni di ricavi nel 2028 e superare i 100 milioni nel 2030 grazie al lavoro di una quarantina di addetti nel reparto commerciale". Sì, perché Resilco si propone come realizzatore di impianti e gestore degli stessi affidando la realizzazione materiale degli impianti stessi a soggetti terzi. Resilco ha sviluppato una tecnologia unica in grado di trattare e recuperare diversi tipi di rifiuti industriali di natura alcalina, come le ceneri volanti da impianti di termovalorizzazione, le scorie siderurgiche dalla produzione di acciaio e le polveri di abbattimento fumi di vari settori industriali come ceramica e vetro.

Oggi tali rifiuti vengono smaltiti principalmente in discarica, ma la tecnologia sviluppata da Resilco consentirà di trasformarli in preziose materie prime secondarie che, a seguito dell’ottenimento dell’End of Waste, potranno essere immessi sul mercato e utilizzati in settori come quello delle costruzioni, della produzione di malte, calcestruzzi, intonaci, resine e bitumi, immagazzinando al tempo stesso la CO2 ed evitando lo smaltimento in discarica. Nel dettaglio, la tecnologia di Resilco accelera il processo di carbonatazione naturale (quello per cui una sostanza, in presenza di anidride carbonica, dà luogo alla formazione di carbonati), immobilizzando gli elementi pericolosi presenti nei rifiuti. Una delle caratteristiche vincenti del processo è la sua semplicità: opera a temperatura e pressione ambiente, richiede come reagente principale la CO2 e in meno di un’ora trasforma un rifiuto in un materiale riciclato che può essere poi utilizzato nella produzione di malte, calcestruzzi, bitumi. "La riduzione dello smaltimento in discarica, il recupero dei rifiuti e la loro reintroduzione sul mercato come materiali riciclati accompagnati dallo stoccaggio permanente della CO2 sono tre delle sfide globali che la nostra società sta affrontando. Siamo felici per il closing di questo round perché ci consente di crescere e affermarci sul mercato, mettendo a disposizione la nostra tecnologia che risponde con un unico semplice processo a queste tre grandi sfide, soddisfacendo al tempo stesso la crescente domanda di soluzioni alternative e sostenibili per la gestione dei rifiuti industriali", spiega, David Callejo Munoz. "Resilco ridefinisce la gestione dei rifiuti industriali con una tecnologia brevettata che trasforma un costo in un’opportunità. La tecnologia di Resilco non solo riduce drasticamente i costi di smaltimento delle ceneri leggere – con risparmi annuali per le utility nell’ordine di decine di milioni di euro – ma genera nuove fonti di ricavo e contribuisce attivamente allo stoccaggio della CO2 grazie ad un modello di business sostenibile, scalabile e altamente redditizio. Siamo entusiasti di supportare il team di Resilco in questo percorso di crescita e industrializzazione", dichiara Alessandro Zaccaria, Partner di 360 Capital. Fondata nel 1997, 360 Capital è una società di venture capital che investe in imprese innovative europee in fase early stage nei settori Deep Tech, Climate Tech e Digital-First.

"Tech4Planet ha l’obiettivo di supportare le industrie tradizionali nel diventare più competitive, attraverso l’introduzione di tecnologie innovative con un forte impatto sulla sostenibilità e sul potenziale economico. In questo contesto, siamo felici di vedere come Resilco, a distanza di 18 mesi dal nostro primo investimento, abbia raggiunto un importante milestone nel suo percorso di crescita. La nostra partecipazione come follower in questo round ribadisce il nostro impegno a sostenere la loro crescita e innovazione", commenta Claudia Pingue, Senior Partner e Responsabile fondo Technology Transfer di CDP Venture Capital.