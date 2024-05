L’82% della produzione venduto in Ue, Usa e Asia

Il gruppo mantovano Trerè è stato fondato nel 1950 da Luigi Redini e dal fratello e negli anni da calzetteria ha ampliato la propria produzione abbracciando il mondo dello sport. Da alcuni anni ha fondato il marchio Uyn, diventato un riferimento per l’abbigliamento tecnico. L’azienda ha chiuso il 2022 a 89 milioni di euro di volume d’affari, con forecast per il 2023 a 108 milioni di euro. L’Italia ha generato il 18% del fatturato, l’estero l’82%, con un 63% dell’Europa e un 19% delle aree extra Ue, di cui l’8% in Nord America e il 3% in Asia.