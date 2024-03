Innovazione

La zanzara coreana è apparsa qualche anno fa e si sta diffondendo in tutta Italia. Il clima è sempre più umido e appiccicoso e le zanzare amano i nostri livelli di umidità, che a differenza delle zone calde ma desertiche, consentono loro di prosperare avendo a disposizione caldo e acqua. Le zanzare giunte da aree tropicali in questi anni, scegliendo l’Italia, dimostrano appunto il cambiamento climatico in corso:

queste specie sono in aumento perché riescono a sopravvivere meglio con il nostro nuovo clima.