"Innovare significa realizzare i sogni impossibili"

"L’INNOVAZIONE E IL DIGITALE sono per chi non ha paura di cambiare le cose né di sbagliare, perché ha il sogno di realizzare progetti che a molti sembrano impossibili". È la frase, un vero e proprio impegno di vita e di lavoro, che Marco Gay (nella foto sopra) ha messo in primo piano sul sito dell’azienda che guida come presidente esecutivo e di cui è uno dei principali azionisti: la Digital Magics. Quotata all’Euronext Growth della Borsa di Milano e tra le prime società del settore digitale certificata B Corp dal 2022, dopo aver redatto due anni prima il primo bilancio di sostenibilità, Digital Magics è un business incubator che supporta le startup del mondo digital e tech con servizi per il potenziamento e l’accelerazione del business. Le strade di Marco Gay e di Digital Magics, fondata vent’anni fa da Enrico Gasperini, Alberto Fioravanti, Gabriele Ronchini e Bipop Cresta, si sono incrociate nel 2015. Anno in cui Gasperini è venuto a mancare e Gay è entrato in Digital Magics acquisendo una quota azionaria insieme a un partner di peso come la Tip di Giovanni Tamburi. Che proprio con Digital Magics e Talent Garden ha creato il più importante hub nazionale di innovazione per il digital made in Italy offrendo alle startup innovative il supporto per creare progetti di successo, dall’ideazione fino all’Ipo. "Digital Magics – esordisce Marco Gay - è da sempre partner delle imprese eccellenti con i propri servizi di Open Innovation, creando un ponte sinergico fra le aziende e le startup digitali. Complementari ai servizi sono le attività di investimento, che hanno prodotto negli anni un portafoglio di oltre 140 partecipazioni in startup, scaleup e spinoff digitali con alti tassi di crescita". Torinese, classe 1976, Gay è nato in una storica famiglia imprenditoriale piemontese che operava nel settore della vetroceramica. Attività ceduta nel 1994 a un gigante come Saint-Gobain.

"Come giovane figlio di imprenditori potevo immaginare un percorso lavorativo nell’azienda di famiglia. Invece, con la vendita a Saint-Gobain, a 18 anni mi sono chiesto che cosa avrei voluto fare da grande. E la risposta è stata sempre l’imprenditore in un settore che all’inizio degli anni Duemila aveva un alto potenziale di crescita. Quello delle nuove tecnologie considerate fondamentali per consentire la crescita economica delle filiere industriali tradizionali della manifattura italiana. La tecnologia intesa quindi come abilitatore delle nuove opportunità produttive".

Una scelta che porta Marco Gay a fondare Web Working, l’azienda rimasta oggi come holding a cui fanno capo anche quote azionarie di Digital Magics, e a impregnarsi non solo nella sua impresa ma anche nell’associazionismo confindustriale con la presidenza, tra l’altro, dei Giovani Imprenditori di Confindustria e oggi con la presidenza della rappresentanza regionale di Confindustria in Piemonte e di Anitec-Assinform, l’associazione italiana per l’Information e Communication Technology e dell’elettronica di consumo oltre alla vicepresidenza di Confindustria Digitale.

"Con Digital Magics in questi anni si è sviluppata un’attività che, grazie agli azionisti e alla squadra eccezionale di professionisti che ci lavorano – con un’età media di 40 anni, una maggioranza di presenza femminile e un turn over inferiore al 5% - definirei meravigliosa. Ovvero aiutare talenti e aziende promettenti nella fase di startup a crescere e a diventare aziende di mercato competitive. E allo stesso tempo interfacciarsi con il mondo delle Pmi offrendo servizi e percorsi di open innovation".

Come definirebbe oggi Digital Magics?

"Sin dal 2003, anno in cui l’azienda è stata fondata, l’idea vincente è stata quella di credere che le idee migliori arrivino lavorando insieme. Dal 2008 Digital Magics lavora come incubatore e acceleratore di startup e scaleup innovative che propongono contenuti e servizi di alto valore tecnologico. Una strategia rafforzata con il varo nel 2021 del nuovo piano industriale".

Quali sono i punti più importanti di questo piano?

"Espandere il portafoglio attraverso programmi di accelerazione su settori ad alto potenziale dal FinTech/InsurTech all’Internet delle cose e al blockchain, dal comparto della Salute ai settori del Turismo e dell’e-commerce fino all’Enterprise software e al Food Tech senza dimenticare le grandi potenzialità offerte dall’impiego dell’Intelligenza Artificiale".

Un rischio o un’opportunità?

"L’Intelligenza Artificiale credo possa rappresentare al 20% un rischio e all’80% un’opportunità dalla pubblica amministrazione alle filiere manifatturiere. Perché quel 20% di possibile rischio non diventi un problema serve però investire in competenze e in formazione sapendo che l’Italia non è arretrata in fatto di talenti ma ha molta strada da fare affinchè questi talenti crescano e attraggano investimenti anche dall’estero come è accaduto con l’acquisizione nel 2020 da parte del colosso svedese Klarna della startup fintech MoneyMour".

Il piano industriale aveva fissato come target oltre 200 partecipazioni e 100 milioni di euro di valore del portafoglio entro il 2025. Un obiettivo che state realizzando in anticipo con la fusione con Lventure Group.

"L’integrazione di Digital Magics ed LVenture darà il via al più grande player italiano privato, dedicato all’investimento nei talenti e nelle start up e all’open innovation. È un punto di partenza e non di arrivo che ci vede uniti e pronti a crescere con un grande progetto industriale. Con l’operazione di fusione che stiamo realizzando, ripartiamo dai nostri primi 20 anni e portiamo avanti la nostra missione di fare sistema per crescere anche grazie alla grande capacità del management e di tutto il team e al supporto dei nostri soci storici, quali Tamburi Investment Partners e l’università Luiss Guido Carli, che credono in noi. Con questa unione che spinge il Digital Made in Italy a livello internazionale, - sono certo - daremo uno straordinario e concreto contributo a tutto l’ecosistema italiano dell’innovazione per gli investitori, le start up e le corporate".