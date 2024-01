Il cambio di passo affidato alla tecnologia

IMPRIMA È UNO dei pochi gruppi della stampa tessile a livello globale a proporre una gamma molto vasta di tecnologie e tecniche di stampa ai propri clienti, oltre a servizi di consulenza su disegni, colorazioni e metodi di stampaggio. Dalla stampa in rotativa per grandi quantitativi alle stampe digitali per tessuti pregiati come la seta, l’azienda offre un’unica soluzione capace di rispondere a tutte le esigenze di stampa tessile. Con la stampa tradizionale rotativa si utilizzano quattro impianti a 14 colori, che permettono di ottenere una produttività molto elevata, allo stesso tempo preservando le caratteristiche di un prodotto lavorato con metodi tradizionali.

Con questo sistema, Imprima è in grado di stampare ogni anno 10 milioni di metri di tessuto. Un altro sistema adottato è la stampa digitale, che all’interno del Gruppo riveste un ruolo primario. Con questa tecnologia i designer possono creare qualunque proposta creativa, che poi grazie a professionisti del settore e staff tecnici, può essere riprodotta sui diversi articoli: dall’accessorio, all’abbigliamento, alle linee mare. Negli stabilimenti del Gruppo il potenziale di stampa con questa tecnologia è di 6 milioni di metri all’anno. Inoltre, precisa l’azienda, "per i clienti è possibile fornire anche solo un’idea della stampa agli uffici stile interni, insieme ai quali è possibile elaborarla nel disegno finito e selezionare le tecnologie più adatte per il miglior risultato. Tutto questo non sarebbe possibile senza professionisti specializzati che lavorano negli impianti del Gruppo, capaci di intervenire in ogni fase del processo per garantire una stampa finale di qualità".

Per tutelare il patrimonio di esperienza e competenze della propria forza lavoro, Imprima investe nella formazione dei giovani, grazie anche alla collaborazione col Centrocot, il Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento di Busto Arsizio. Al centro è affidata anche la formazione dei commerciali da assumere, che possono fin da subito illustrare i diversi processi di stampa nelle possibilità del Gruppo e dare informazioni sulle diverse rese di stampa in base a tessuti, colori e tecnologie impiegate.

s. n.