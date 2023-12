Il brand premiato per qualità e servizio

ROADHOUSE RESTAURANT è stata premiata, per il terzo anno consecutivo, come “Insegna dell’anno“. Un riconoscimento arrivato nelle scorse settimane da ben due “giudici“ diversi e altrettanto prestigiosi che l’hanno entrambi premiata. Il brand è così risultato una delle 5 insegne più amate in assoluto fra le 550 valutate il primo prestigioso riconoscimento nella categoria ristorazione servita riguarda la valutazione lanciata da Q&A nel 2003 in Olanda, e arrivato in Italia nel 2008, in partnership con Beatrice Orlandini, titolare di SEIC-Studio Orlandini. Il premio è stato assegnato a novembre Modena nel corso di un evento tenutosi nella magica location del Museo Ferrari. In questa edizione, un totale di 528.200 preferenze (più del doppio rispetto all’anno scorso) sono state espresse da 320.238 consumatori alle 550 insegne valutate. Sono stati i clienti a esprimere un voto, da 1 a 5, valutando elementi quali il prezzo, l’assortimento, l’accoglienza e la facilità d’acquisto.

In più Roadhouse Restaurant è stata premiata, sempre per il terzo anno consecutivo, come “Migliore Insegna dell’anno“ (di nuovo nella categoria della ristorazione servita), anche sulla base dell’indagine promossa da Largo Consumo e realizzata da Ipsos con 6.000 interviste, sostenuta dalla retail community e supportata dalle associazioni di categoria, che offre una misura della qualità dell’esperienza percepita dai clienti. Roadhouse si è aggiudicato il titolo, sempre lo scorso novembre, ottenendo un grande risultato soprattutto nei parametri “Punto vendita“, “Servizio“ e “Personale“.

Prosegue intanto lo sviluppo delle insegne gestiste da Roadhouse con l’inaugurazione di 4 nuovi punti vendita all’interno di Merlata Bloom Milano, il nuovo Lifestyle Center. L’offerta dei nuovi locali è composta dai ristoranti Roadhouse e Calavera, da un locale Billy Tacos e dalla novità assoluta RIC Chicken House. Un nuovo formato accogliente e colorato dove gustare il meglio del pollo alla griglia con ricette tutte nuove e originali. La grigliatura e il gusto del pollo da Ric sono esaltati infatti da marinature homemade e accompagnati da contorni ricercati. Per questi motivi, quello che può gustare il cliente non è il solito pollo, ma un “Really Important Chicken“.

