iGenius ha sviluppato il supercomputer più potente d’Europa

IGENIUS HA REALIZZATO quello che diverrà il supercomputer più potente d’Europa. La startup milanese, leader nello sviluppo di modelli di intelligenza artificiale, fondata nel 2016 da Uljan Sharka (nella foto in basso), ha annunciato negli scorsi giorni il lancio del sofisticato calcolatore, chiamato Colosseum, creato in collaborazione con Nvidia. Il colosso tech statunitense fornirà il suo superchip Grace Blackwell, un processore all’avanguardia progettato per garantire prestazioni elevate. iGenius fa sapere che il supercomputer verrà acceso "entro la fine dell’estate 2025" ma resta ancora l’interrogativo sul luogo. Per ora, il sistema di elaborazione sembra destinato a una città non meglio precisata del sud Italia.

I supercomputer sono sistemi estremamente energivori, ma Colosseum promette attenzione verso l’ambiente: sarà, infatti, dotato di un sistema di raffreddamento a liquido e abiliterà una perfomance di 115 quadrilioni di operazioni al secondo alimentandosi tramite energia rinnovabile, a km0, perchè proveniente dall’Italia. Ma a cosa servirà? iGenius utilizzerà Colosseum per allenare intelligenze artificiali avanzate che sono in grado di generare contenuti in modo autonomo e comprendere testi complessi grazie a modelli di linguaggio estremamente potenti, con un numero di parametri che supera quello di modelli precedenti. Colosseum fungerà anche da hub di collaborazione, collegando imprese, istituzioni accademiche e policymakers per promuovere un accesso equo alle tecnologie di intelligenza artificiale.

"Abbiamo progettato questo supercomputer per casi d’uso da unicorno che possono generare oltre 1 miliardo di dollari di valore - ha fatto sapere l’ad Sharka - La combinazione della nostra esperienza software e il computing accelerato di Nvidia ci aiuta a sbloccare opportunità trasformative per risolvere sfide straordinarie, in passato irrisolvibili, nei settori della finanza, della sanità e della pubblica amministrazione, al servizio dei clienti di tutto il mondo". A commentare il lancio anche Charlie Boyle, vice presidente di Dgx platforms, Nvidia, secondo cui Colosseum "rappresenta una fabbrica di Intelligenza artificiale che accelererà lo sviluppo e la distribuzione di applicazioni di intelligenza artificiale conformi ai requisiti normativi e si allineano con le lingue e le culture locali".

Sofia Spagnoli