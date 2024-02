Economia del mare

Il Gruppo Permare è nato nel 1973, per offrire servizi nautici alla crescente clientela ligure e della vicina Costa Azzurra. Attualmente il Gruppo è composto dal Cantiere Sanremo Ship, i Cantieri del Mediterraneo e i Cantieri del Ponente.

Le tre strutture riguardanti la cantieristica navale nel tempo si sono rafforzate e oggi offrono, da Sanremo ad Imperia, servizi e lavorazioni per tutte le tipologie di imbarcazioni, sia per manutenzione ordinaria sia per importanti interventi di refitting.