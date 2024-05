Economia del mare

Merci, ma anche passeggeri. Collegare le porte di accesso del Paese, stazioni, porti e aeroporti favorisce l’intermodalità, offrendo ai viaggiatori soluzioni per spostarsi più facilmente. Per l’estate saranno 19 i collegamenti treno+nave e 23 quelli treno+aereo previsti da Trenitalia, capofila del Polo Passeggeri di Fs. Trenitalia, società guidata dall’Ad Luigi Corradi, ha attivato una serie di collaborazioni con compagnie navali che consentono di acquistare il biglietto in un’unica soluzione, sui canali Trenitalia.