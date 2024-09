Dalla fondazione nel 1974 in un box di Milano alla stagione di acquisizioni negli anni 2020

LA STORIA di Ceme è un racconto che si snoda attraverso i decenni, intrecciando il destino dell’azienda con i ricordi di coloro che vi hanno lavorato e contribuito al suo successo. Si narra che tutto sia nato in un box di Milano dove il fondatore, Renzo Miotti iniziò in autonomia l’assemblaggio delle elettrovalvole. Successivamente, nel 1974, creò la sede di Carugate e proprio qui Ceme ha rappresentato fin dall’inizio un punto di riferimento nel settore delle elettrovalvole e delle macchine industriali. Ceme, infatti, è l’acronimo di Componenti Elettromeccanici.

Il successo commerciale ed il conseguente aumento della capacità produttiva rese necessaria l’apertura dello stabilimento di Tarquinia nel 1984.

In questa fase, tra i clienti di Ceme si annoveravano importanti nomi del settore dello stiro: spiccavano tra i tanti Polti e Micromax, che guidarono una crescita esponenziale di fatturato.

Dopo la scomparsa del fondatore nel 2001, l’azienda ha cambiato volto, proprietà e settori di riferimento, stringendo importanti partnerships con colossi come Nespresso e Philips. Poco dopo, nel 2005, viene avviato lo stabilimento di Zhongshan in Cina, che ha notevolmente potenziato le capacità produttive di Ceme e consentito all’azienda di rafforzare ulteriormente la propria presenza sul mercato globale.

La vera svolta avviene nel 2018, con il passaggio della proprietà al fondo di investimento Investindustrial, che insieme all’amministratore delegato Roberto Zecchi ha guidato l’azienda verso una crescita costante del business e del fatturato avviando da subitouna strategia di sviluppo e riorganizzazione, unendo le produzioni e gli uffici amministrativi di Ceme ed Ulka nel nuovo moderno e funzionale stabilimento di Trivolzio, in Provincia di Pavia, dove oggi il Gruppo ha sede.

Ceme ha recentemente intrapreso una strategia di acquisizioni significativa. Nel 2021 sono state acquisite le aziende italiane produttrici di elettrovalvole Ode e Acl, tra i leader nel settore del Vending e della componentistica per macchine da caffè professionali. Nasce così Ceme Group, che rappresenta l’unione di diverse realtà sotto un’unica guida. Le acquisizioni da parte di Investindustrial di Procon e Micropump nel 2023 e di una partecipazione di maggioranza in Dti nel 2024 hanno ulteriormente ampliato la presenza globale e il portafoglio di prodotti nel settore industriale.

In questi 50 anni Ceme è cresciuta da piccola impresa a multinazionale leader mondiale nel settore delle elettropompe a vibrazione ed elettrovalvole a solenoide, grazie alla leadership ed all’impegno costante dei dipendenti, che oggi sono circa 1.500 divisi in cinque poli produttivi (quattro situati in Italia e uno in Cina) e uffici commerciali in Italia, Stati Uniti, Cina e Hong Kong.

A. Pe.