Con la Fao per l’obiettivo #zerofame entro il 2030

Fertitecnica, fondata nel 1984 dalla famiglia Mattioni nell’altopiano di Colfiorito, ha chiuso un 2023 da record, consolidando la sua leadership nel mercato dei legumi secchi, cereali e semi, con numeri in crescita su tutti i fronti. I suoi prodotti hanno raggiunto le case di oltre 2,7 milioni di famiglie in tutta Italia e sono scelti da un italiano su 5 che acquistano legumi secchi. Dal 2017 è partner strategico della Fao nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile tra cui, in particolare, l’obiettivo #zerofame entro il 2030.