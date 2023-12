Carburante green per elicotteri e aerei

SI PUÒ FARE. Nel futuro gli elicotteri e gli aerei voleranno sempre di più con eco-carburante. Abu Dhabi Aviation (Ada) e Leonardo hanno realizzato i primi due voli con un elicottero AW139 dell’operatore emiratino alimentato con una miscela di carburante convenzionale e Saf, Sustainable Aviation Fuel, avvenuti a Abu Dhabi il 28 e il 30 novembre, ospitando a bordo di quest’ultimo volo autorità degli Emirati Arabi Uniti e rappresentanti dell’industria. Si tratta dei primi voli Saf in campo elicotteristico effettuati nel paese mediorientale e nella regione. Il risultato, ottenuto con tali iniziative, dimostrano la capacità e il reale impegno di Leonardo e di Ada verso la riduzione dell’impatto globale delle emissioni di anidride carbonica generate dal settore aeronautico.

"Questi voli Saf hanno dimostrato ciò che è possibile fare al fine di supportare la rapida evoluzione dei requisiti di sostenibilità in campo aeronautico – assicura Gian Piero Cutillo, capo divisione elicotteri Leonardo – Questa tecnologia può produrre reali benefici nella regione mediorientale, in tutte le aree geografiche nel mondo e per tutte le missioni e può essere resa disponibile in tempi ragionevoli. Siamo impegnati a lavorare con autorità, player nel campo dell’industria energetica e fornitori di servizi elicotteristici allo scopo di incentivare l’uso di carburante Saf per sostenere la riduzione di anidride carbonica". Ada e Leonardo collaborano da oltre 15 anni. L’operatore ha acquisito 33 elicotteri, prevalentemente AW139. Recentemente, Ada ha raggiunto le 100mila ore di volo con la sua flotta di elicotteri Leonardo.

A questa si aggiungono servizi completi di supporto locale, manutenzione e revisione stabiliti nel paese circa dieci anni fa con la creazione della joint venture AgustaWestland Aviation Services e con la successiva aggiunta di capacità nel campo dell’addestramento e della simulazione. Il programma elicotteristico più importante al mondo dalla sua certificazione nel 2004 e il modello più venduto nella sua categoria, l’AW139 ha registrato ad oggi ordini per oltre 1300 unità, da più di 290 operatori in oltre 80 paesi, per tutti i tipi di missioni. La flotta globale di AW139 ha quasi raggiunto 4 milioni di ore di volo. Sempre recentemente, Leonardo ha compiuto con lo stesso modello di elicottero il suo primo volo con il 100% di biocarburante Saf.

Letizia Magnani