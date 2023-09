Attiva anche nel mercato dei prodotti Vita

Fondata nel 1946 come Società Assicuratrice Rischi Automobilistici, Sara Assicurazioni (in foto la sede di Roma) è assicuratore ufficiale dell’Aci. Dal 1985 la società ha anche un ramo vita in parallelo a quello di responsabilità civile e di tutela giudiziaria e opera nel ramo del risparmio, della previdenza e della tutela.