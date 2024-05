Illimity (in foto l’ad Corrado Passera) chiude il primo trimestre riportando un utile netto di 10,8 milioni di euro, in aumento del 38% anno su anno. In ricavi sono pari a 74,4 milioni (+3%). È confermata la crescita della redditività corporate & investment banking1 (+13% anno su anno). L’esposizione in portafogli Npe è pari al 2% del totale attivi.