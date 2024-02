"L'ultimo dono di Piero Angela: 'La meraviglia del tutto', un viaggio tra scienza e natura"

Si intitola ’La meraviglia del tutto’, è nelle librerie da oggi per Mondadori ed è l’ultimo regalo che il divulgatore televisivo più amato dagli italiani ha fatto ai suoi tantissimi telespettatori. Piero Angela, ovviamente si parla di lui, lo ha realizzato, poco prima di morire, il 13 agosto del 2022 a 93 anni, attraverso una serie di lunghe conversazioni con il giornalista e suo storico collaboratore Massimo Polidoro. Tanti e attualissimi i temi di ogni capitolo: l’universo, la natura, la scienza... in una parola l’uomo. Ne pubblichiamo qui di seguito uno stralcio, per gentile concessione di Mondadori.