Inps, arriva il nuovo portale per il Libretto famiglia: come funziona

Roma, 27 dicembre 2024 – E’ online il nuovo portale del Libretto Famiglia all’interno della piattaforma telematica dell’Inps dedicata alle Prestazioni di lavoro occasionali. Con le ultime innovazioni sarà più agevole per i committenti ricorrere a questa formula e monitorare il raggiungimento dei limiti economici previsti dalla legge.

Il Libretto Famiglia: che cosa è e come funziona

Nel Messaggio di qualche giorno fa si ricorda che possono fare ricorso alle prestazioni di lavoro occasionali attraverso il Libretto Famiglia soltanto le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, per remunerare le seguenti prestazioni di lavoro occasionali rese in loro favore:

piccoli lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione,

assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità,

insegnamento privato supplementare.

I limiti economici da rispettare

Le prestazioni di lavoro occasionali devono rispettare i seguenti limiti economici annuali pari a:

per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro

per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro

prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, per compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

Come registrarsi o utilizzare il portale

Accedendo al sito istituzionale www.inps.it con la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, CIE 3.0, CNS o eIDAS), l’utente può “atterrare“ sul nuovo Portale prestazioni di lavoro occasionale e Libretto Famiglia digitando nel motore di ricerca: “Prestazioni di lavoro occasionale: Libretto Famiglia”.

Nello specifico, accedendo alla sezione “Libretto Famiglia” e selezionando “Utilizzatore Libretto Famiglia” > “Avanti” l’utente può registrarsi come utilizzatore del Libretto Famiglia se non è già registrato.

Dall’Inps spiegano che i dati anagrafici e di contatto di posta elettronica e/o di “short message service” (SMS) possono essere inseriti e aggiornati esclusivamente attraverso l’area riservata “MyINPS”: pertanto si raccomanda di verificare che i dati di residenza e i contatti telematici siano correttamente aggiornati in tale area riservata prima di accedere all’Area tematica delle “Prestazioni di lavoro occasionali: Libretto Famiglia”.

Una volta rese le dichiarazioni di responsabilità previste dalla normativa in materia di prestazioni occasionali e presa visione dei termini sulla privacy, l’utente può accedere alla “Scrivania Utilizzatore Libretto Famiglia”. La Scrivania consente, in un’unica pagina divisa in più sezioni, di visualizzare in maniera schematica le informazioni relative ai lavoratori, alle ultime prestazioni registrate, alle attività in corso e al portafoglio elettronico, con evidenza dei limiti economici. In caso di utilizzatore che accede per la prima volta al servizio le sezioni sono vuote. Diversamente gli utilizzatori già registrati trovano tutti i dati relativi alle eventuali attività già svolte. La Scrivania rappresenta un elemento di semplificazione nella navigazione della piattaforma del “Libretto Famiglia” e consente, pertanto, all’utilizzatore di avere una visione d’insieme di tutte le attività che è possibile effettuare e di avere accesso immediato alle singole sezioni attraverso le quali, ad esempio, selezionare i lavoratori, inserire prestazioni e controllare il portafoglio elettronico.

A tale proposito, si segnala che al termine della prestazione lavorativa, e comunque non oltre il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione stessa, l’utilizzatore attraverso la piattaforma “Libretto Famiglia” o avvalendosi dei servizi di Contact Center multicanale messi a disposizione dall’Inps deve comunicare – oltre ai dati identificativi del prestatore, al luogo di svolgimento della prestazione, alla durata della prestazione, all’ambito di svolgimento della prestazione e alle altre informazioni per la gestione del rapporto (come già avveniva in precedenza) – il costo complessivo della prestazione, tenendo presente che il Libretto Famiglia è composto da titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10,00 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un’ora. Tale importo non è frazionabile.

Il Libretto Famiglia rinnovato sull’APP “INPS Mobile”

Nell’ambito delle attività di innovazione dell’Istituto mirate a rendere disponibili all’utenza le informazioni e i servizi in una logica multicanale, all’interno della sezione “Servizi” della APP “INPS Mobile” è stato rilasciato il nuovo servizio “Libretto Famiglia” che consente all’utilizzatore di effettuare tutte le operazioni previste dalla legge per la comunicazione delle prestazioni di lavoro occasionali effettuate con le modalità descritte sopra. Si ricorda, infine, che l’APP “INPS Mobile” è disponibile sia per il sistema operativo Android sia per il sistema operativo iOS ed è utilizzabile da parte dei soli utenti muniti di SPID di almeno livello 2 o di CIE 3.0.