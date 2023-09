Il mondo dei sogni prende vita con la nuova linea Lego Dreamzzz

Roma, 3 settembre 2023 - Da bambini avete mai pensato di creare un'auto-coccodrillo o un villaggio dei sogni? Ora è possibile grazie alla nuova linea Dreamzzz creata dalla Lego, interamente dedicata ai bambini, che avranno modo di mettere a frutto la propria creatività. Una linea totalmente innovativa che ha ispirato anche una serie tv in onda su Boing, Netflix, Amazon Prime video e il canale Youtube della Lego.

La nuova linea Lego

Lego Dreamzzz presenta undici modelli che uniscono mondo dei sogni e realtà per incoraggiare i bambini "a liberare l'immaginazione e a sfruttare il potere dei sogni come mai prima. Ispirati ai personaggi e alle storie della fortunata serie tv Lego Dreamzzz, questi set da costruzione innovativi usano istruzioni per creare storie che invitano i bambini all'azione e consentono di creare liberamente le creature e i veicoli fantastici che riescono a immaginare", spiega la Lego sul proprio sito. Si va dalla “nave squalo nightmare”, al “villaggio dei sogni” fino a all’”auto-coccodrillo”, con prezzi che variano dai 20 ai 140 euro. Tutte costruzioni che hanno come obiettivo quello di coinvolgere i bambini e invogliarli a esprimere la propria creatività.

La serie tv

Lego Dreamzzz è anche una serie tv in onda su Boing, Netflix, Amazon prime video e il canale Youtube della Lego. La serie animata per bambini narra le avventure dei compagni di scuola Mateo, Izzie, Cooper, Logan e Zoey. I cinque amici entrano nel mondo dei sogni per combattere contro il Re degli incubi (The nightmare king) e i suoi scagnozzi che vogliono rovinare tutti i mondi dei sogni e le creature che li popolano. La serie è composta da venti episodi, dieci sono stati resi disponibili il 15 maggio, gli altri dieci sono stati rilasciati a partire dall’11 agosto.

Il lancio della nuova linea

Il 1 agosto 2023 è stata la data scelta dalla Lego per il lancio dei nuovi undici set Lego Dreamzzz, ispirati ai personaggi dei sogni, a incantevoli costruzioni e a veicoli da favola. Inoltre, non potevano mancare Mateo, Izzie, Cooper, Logan e Zoey. Non solo, per i propri appassionati, Lego ha organizzato un tour a tappe in varie città italiane, dove l’iconico furgone tartaruga presente nella serie tv prenderà vita, trasformandosi in un vero e proprio minivan itinerante. I piccoli e le piccole fan potranno così cimentarsi in tante attività dedicate al mondo Lego Dreamzzz, dando libero sfogo alla loro creatività. I prossimi appuntamenti sono a Bari dall’8 al 10 settembre in piazza della Libertà, dalle 11 alle 20; Genova 16 e 17 settembre al Porto Antico, dalle 11 alle 20; Milano dal 22 al 24 settembre, in piazza Gae Aulenti, dalle 11 alle 20.