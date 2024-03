Le plastiche e il loro futuro sostenibile – Live streaming

L’impatto degli eventi globali recenti ha messo in luce una situazione di emergenza che coinvolge diversi settori produttivi, evidenziando la scarsità di materie prime e l’aumento dei costi energetici, aggravati dall’attuale crisi ambientale. In questo contesto, è fondamentale dirigere l’attenzione verso settori chiave dell’economia locale, che forniscono beni essenziali per le attività quotidiane e produttive. Studi recenti hanno dimostrato che l’industria si sta gradualmente orientando verso pratiche più rispettose degli equilibri ambientali. Nonostante le difficoltà che caratterizzano le sfide attuali, infatti, si registra un’incrementata sensibilità verso la sostenibilità, con numerose aziende che hanno adottato processi volti a ridurre i consumi e a mitigare l’impatto ambientale, puntando sempre più verso la produzione di beni eco-sostenibili.

QN Quotidiano Nazionale, con l'intento di promuovere un dibattito costruttivo sulla questione delle plastiche e del loro futuro sostenibile, ha convocato rappresentanti istituzionali e figure chiave delle filiere interessate condivideranno idee e visioni per raccontare il futuro della produzione. Armando Stella, Vice Direttore di QN Il Giorno, dialogherà con Lorenzo Castellani, Lecturer presso la Luiss School of Government, sugli scenari, le strategie e le prospettive del settore, mentre Sandro Neri, Responsabile QN Economia, stimolerà i contributi di Silvio Dorati, Presidente del Gruppo Materie Plastiche e Gomma Confindustria Bergamo e Massimo Parzani, Presidente Associazione Produttori Guarnizioni del Sebino, su innovazione tecnologica, sostenibilità e sviluppo.